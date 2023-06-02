В клубе АПЛ впервые будет тренировать женщина

«Брентфорд» объявил о назначении Лидии Бедфорд главным тренером юношеской команды клуба U18.

Ассистентом Бедфорд будет Джон-Пол Питтман, перешедший на работу из клуба «Форест Грин Роверс». Бедфорд в прошлом работала ассистенткой главного тренера «Арсенала» и главным тренером «Лестера» в Женской суперлиге Футбольной ассоциации.

Как сообщают британские СМИ, это первый случай, когда женщина стала тренером в клубе АПЛ.

«Брентфорд» занял девятое место в чемпионате Англии сезона-2022/2023. Чемпионом стал «Манчестер Сити». «Арсенал» занял второе место, «Манчестер Юнайтед» — третье. В топ-4 пробился также «Ньюкасл». «Ливерпуль» стал пятым. Высший английский дивизион покинули «Саутгемптон», «Лидс» и «Лестер».

Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023: