Червиченко: весну «Спартак» проводит безобразно, в Самаре будет крайне непросто

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится завтра, 3 июня, в 17:00 мск.

«На бумаге спартаковцы выглядят фаворитами, но заранее отдавать им победу в Самаре нельзя. Весну «Спартак» проводит безобразно. А в последних турах умудрился выиграть дерби у ЦСКА (2:1), но потерять очки с «Химками» (1:1) и «Пари Нижний Новгород» (0:0). Поскольку «Крылья» в таблице рядом с последними двумя, может повториться сценарий этих встреч. Тем более самарцы мотивированы избежать стыков. И по игре они выглядят вполне неплохо. Так что «Спартаку» будет крайне непросто», — приводит слова Червиченко «Известия».