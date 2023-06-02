«Армейцы выглядят предпочтительней». Балахнин — о матче «Ростова» с ЦСКА

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором жёлто-синие встретятся с ЦСКА. Игра состоится завтра, 3 июня, в 17:00 мск.
«Обе команды под конец сезона играют натужно, поэтому результат непредсказуем. Те же проблемы и у «Спартака», поэтому исход борьбы за медали может быть любым. Спартаковцы могут потерять очки в Самаре, что может привести как к серебру у ЦСКА после ничьей с «Ростовом», так и к триумфу «Ростова». Многое зависит от того, кто меньше допустит ошибок и сумеет в решающий момент собрать волю в кулак. Хотя армейцы всё равно выглядят предпочтительней — очень уж значимые потери у ростовчан. Многое держалось на Комличенко и Глебове. Потерю одного из них еще можно пережить, но когда отсутствуют оба, трудно понять, за счёт чего «Ростов» может выиграть последний матч сезона», — приводит слова Балахнина «Известия».
- 2 июня 2023
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