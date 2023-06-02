«Команда должна быть выше индивидуальности». Хави — о слухах о конфликте с Кунде

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о слухах о конфликте с защитником команды Жюлем Кунде, который, по информации СМИ, рассматривал вариант с уходом из клуба из-за того, что играет на позиции правого, а не центрального защитника.

«Я уже говорил об этом на пресс-конференции, а Жюль опроверг это сам. У нас нет проблем. Логично, что он хочет играть в центре, потому что он центральный защитник. Так было и со мной, когда меня выдвигали вперёд, хотя я предпочитал играть в центре поля. Самое главное, что команда должна быть выше индивидуальности. С Кунде мы поняли друг друга, и у нас нет никаких проблем.

Необходимо ли нам подписать правого защитника? В приоритете для нас полузащитник, но если бы я мог, я бы добавил правого защитника в оборону команды, потому что у нас их нет. У нас есть Серхи Роберто или Араухо, но они не чистые правые защитники. Но усиление правого защитника для нас не в приоритете — мы думаем об улучшении в центре и нападении», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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