Сборная Германии объявила состав на матчи с Украиной, Польшей и Колумбией

Немецкий футбольный союз (DFB) на своём официальном сайте объявил состав сборной Германии на матчи с Украиной, Польшей и Колумбией в июне 2023 года.
Фото: Немецкий футбольный союз
Матч Германии с Украиной будет носить благотворительный характер и пройдёт 12 июня в Бремене. Эта игра станет 1000-й в истории немецкой национальной команды. 16 июня немцы сыграют с Польшей в Варшаве, а 20 июня встретятся в Гельзенкирхене с Колумбией.
Национальная команда соберётся во Франкфурте 7 июня и будет готовиться к матчам на базе DFB. Часть игроков присоединится к сборной позднее из-за участия в финалах еврокубков и турне своих команд.
«Мы хотим оказать давление на наших соперников, используя большую атакующую силу, и в то же время сохранять компактность в обороне с тремя защитниками. У нас очень хорошие игроки, все они очень мотивированы сделать всё для команды и наших болельщиков в ближайших трёх матчах на пути к домашнему чемпионату Европы», — прокомментировал свой выбор главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик.
- 2 июня 2023
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