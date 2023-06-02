УЕФА принял извинения Марциняка и подтвердил назначение арбитра на финал Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте опубликовал заявление относительно назначения польского судьи Шимона Марциняка главным арбитром финала Лиги чемпионов. Ранее появлялась информация, что Марциняка могут снять с матча по причине его политической позиции. Скандал разгорелся из-за участия арбитра в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом. УЕФА принял извинения судьи и подтвердил назначение.
«УЕФА тщательно расследовал обвинения, связанные с участием Шимона Марциняка в мероприятии, организованном в Катовице 29 мая 2023 года. После проведения тщательной проверки мы получили заявление от Марциняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и даёт разъяснения относительно его участия в мероприятии.
УЕФА принимает его глубокие извинения и подтверждает, что Марциняк будет выполнять свои обязанности арбитра финала Лиги чемпионов УЕФА 2023 года», — написано в заявлении организации.
Решающий матч главного европейского турнира, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Интер», состоится 10 июня. Начало игры — в 22:00 мск.
- 2 июня 2023
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