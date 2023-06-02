Евгений Ловчев высказался о финале Лиги Европы, в котором «Севилья» обыграла «Рому»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал недавнюю победу «Севильи» в Лиге Европы сезона-2022/2023. Напомним, в финале турнира «нервионцы» обыграли римскую «Рому», которую возглавляет Жозе Моуринью. Ловчев считает, что команды португальца непривлекательны, поэтому он не расстроился поражению итальянцев.

«Матч зрелищным не получился. Жозе Моуринью, безусловно, большой тренер, и в его резюме множество трофеев, но команды его непривлекательны. Совсем не расстроился поражению его команды — «Севилья», которая идёт в середине таблицы своего чемпионата, заслужила трофей — хотя бы тем, как она прошла «Ювентус» и «МЮ».

Напряжение в финале было огромное, был спектакль в исполнении Моуринью. А в целом матч был довольно скучный», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.