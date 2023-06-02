Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Ловчев высказался о финале Лиги Европы, в котором «Севилья» обыграла «Рому»

Евгений Ловчев высказался о финале Лиги Европы, в котором «Севилья» обыграла «Рому»
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал недавнюю победу «Севильи» в Лиге Европы сезона-2022/2023. Напомним, в финале турнира «нервионцы» обыграли римскую «Рому», которую возглавляет Жозе Моуринью. Ловчев считает, что команды португальца непривлекательны, поэтому он не расстроился поражению итальянцев.

«Матч зрелищным не получился. Жозе Моуринью, безусловно, большой тренер, и в его резюме множество трофеев, но команды его непривлекательны. Совсем не расстроился поражению его команды — «Севилья», которая идёт в середине таблицы своего чемпионата, заслужила трофей — хотя бы тем, как она прошла «Ювентус» и «МЮ».

Напряжение в финале было огромное, был спектакль в исполнении Моуринью. А в целом матч был довольно скучный», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Севилья» лучше «Ромы» играла в футбол! Серия пенальти — заслуга Моуринью
«Севилья» лучше «Ромы» играла в футбол! Серия пенальти — заслуга Моуринью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023