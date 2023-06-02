УЕФА опубликовал заявление с извинениями польского арбитра Марциняка

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте опубликовал заявление арбитра Шимона Марциняка, в котором он извинился за своё участие в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом. Ранее появлялась информация, что Марциняка могут снять с финала Лиги чемпионов по причине его политической позиции.

«Я надеюсь, что это заявление дойдёт до всех заинтересованных лиц, особенно до тех, кто был справедливо встревожен и разочарован моим участием в мероприятии «Эверест», организованном в Катовице 29 мая 2023 года. Я хочу выразить свои глубочайшие извинения за своё участие, любые страдания или вред, которые оно могло причинить.

После размышлений и дальнейшего расследования стало очевидно, что я был серьёзно введён в заблуждение и совершенно не осведомлён об истинной природе и принадлежности рассматриваемого события. Я не знал, что это было связано с польским крайне правым движением. Если бы я знал об этом факте, я бы категорически отклонил приглашение. Важно понимать, что ценности, пропагандируемые этим движением, полностью противоречат моим личным убеждениям и принципам, которые я стремлюсь отстаивать в своей жизни. Я глубоко раскаиваюсь в любом предположении, что моё участие могло противоречить им.

Как профессионал, глубоко преданный футболу, я хочу подчеркнуть свою непоколебимую поддержку ценностей, отстаиваемых УЕФА, в частности инклюзивности и уважения ко всем людям, независимо от их происхождения. Эти принципы лежат в самой основе футбольного духа и органично сочетаются с моими личными убеждениями. Более того, я от всего сердца осуждаю любые формы ненависти, дискриминации или нетерпимости, поскольку им нет места в спорте или обществе в целом.

Я также хочу подчеркнуть свою приверженность борьбе с дискриминацией в футболе. Я был одним из первых судей в мире и, безусловно, первым в своей стране, применившим «трёхэтапную процедуру» в ответ на серьёзный дискриминационный инцидент во время матча в Польше.

Двигаясь вперёд, я обещаю быть более бдительным при тщательном изучении событий и организаций, с которыми я себя ассоциирую. Я намерен извлечь уроки из этого опыта и позаботиться о том, чтобы подобные ошибки в суждениях не повторялись в будущем.

Наконец, я приношу свои искренние извинения клубам, игрокам, болельщикам, коллегам, официальным лицам и организациям, которые доверяют мне. Я полностью осознаю, что мои действия имели последствия, выходящие за рамки личного разочарования, и я полностью готов принять любые последствия, вытекающие из моего опрометчивого участия.

Благодарю вас за ваше понимание, и я смиренно прошу предоставить мне возможность загладить свою вину и вернуть ваше доверие своими будущими действиями», — написал Марциняк.