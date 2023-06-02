КДК РФС отменил красную карточку футболистки «Зенита» Гживиньской в матче с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку, показанную защитнице «Зенита» Габриэле Гживиньской. Футболистка была удалена на 23-й минуте матча 11-го тура Российской Суперлиги с московским ЦСКА. Встреча состоялась 28 мая и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.
«В соответствии с частью 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную судьёй в матче чемпионата России по футболу среди женских команд между командами «ЦСКА» – «Зенит», который состоялся 28 мая 2023 года.
Отменить ошибочно применённое удаление футболистке ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Габриэле Гживиньской», — приводится текст решения на сайте РФС.
«Зенит» (31) занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги. ЦСКА (30) располагается на второй строчке.
- 2 июня 2023
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