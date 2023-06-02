В «Рубине» опровергли интерес к главному тренеру «Крыльев Советов» Осинькину

Спортивный директор казанского «Рубина» Эдуард Сафонов заявил, что информация о том, что главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может занять пост наставника казанцев, не соответствует действительности.

«Информация о том, что Осинькин может возглавить «Рубин», не соответствует действительности», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Рубин» уже провёл первые переговоры с агентом Осинькина, которым недовольны в руководстве «Крыльев Советов». Также на специалиста претендует московское «Динамо», однако переход тренера на работу в клуб из Казани называется более вероятным. Контракт Осинькина с «Крыльями» рассчитан до 2025 года.