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В «Рубине» опровергли интерес к главному тренеру «Крыльев Советов» Осинькину

В «Рубине» опровергли интерес к главному тренеру «Крыльев Советов» Осинькину
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Спортивный директор казанского «Рубина» Эдуард Сафонов заявил, что информация о том, что главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может занять пост наставника казанцев, не соответствует действительности.

«Информация о том, что Осинькин может возглавить «Рубин», не соответствует действительности», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Рубин» уже провёл первые переговоры с агентом Осинькина, которым недовольны в руководстве «Крыльев Советов». Также на специалиста претендует московское «Динамо», однако переход тренера на работу в клуб из Казани называется более вероятным. Контракт Осинькина с «Крыльями» рассчитан до 2025 года.

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Источник: «Динамо» и «Рубин» интересуются Игорем Осинькиным
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