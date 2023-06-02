В «Рубине» опровергли интерес к главному тренеру «Крыльев Советов» Осинькину
Поделиться
Спортивный директор казанского «Рубина» Эдуард Сафонов заявил, что информация о том, что главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может занять пост наставника казанцев, не соответствует действительности.
«Информация о том, что Осинькин может возглавить «Рубин», не соответствует действительности», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Рубин» уже провёл первые переговоры с агентом Осинькина, которым недовольны в руководстве «Крыльев Советов». Также на специалиста претендует московское «Динамо», однако переход тренера на работу в клуб из Казани называется более вероятным. Контракт Осинькина с «Крыльями» рассчитан до 2025 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июня 2023
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:50
-
15:49
-
15:44
-
15:30
-
15:27
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:50
-
14:46
-
14:42
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:11
-
14:00
-
13:50
-
13:43
-
13:43
-
13:36
-
13:30
-
13:29
-
13:27
-
13:20
-
13:10
-
13:07
-
12:59
-
12:50
-
12:50
-
12:49
-
12:40
Партнерский контент