Евгений Бушманов: ЦСКА имеет больше шансов на серебро, у «Спартака» весной произошёл спад

Бывший защитник московского ЦСКА Евгений Бушманов поделился ожиданиями от борьбы за медали в последнем туре Российской Премьер-Лиги.

«Матч «Крылья Советов» — «Спартак» — важный для обоих клубов. Безусловно, будет непростая игра. Очевидно, что у команды Абаскаля весной произошёл спад. Скорее всего, «Спартак» будет контролировать игру, а «Крылья» постараются играть в комбинационный футбол, когда перехватят мяч.

Последний тур покажет, кто больше заслужил попасть в тройку. Но и ЦСКА, и «Спартак», и «Ростов» заслужили медали. У армейцев всё в их руках, поэтому у них больше шансов завоевать серебро», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 29-го тура РПЛ ЦСКА в турнирной таблице расположился на второй строчке, имея в активе 55 очков. Ближайший преследователь, «Спартак», отстаёт на одно очко.