Жорди Альба пошутил над работоспособностью Роберта Левандовского

Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба на церемонии прощания с командой подшутил над нападающим Робертом Левандовским.
«Бегают ли крайние защитники больше всех? Все игроки много бегают, кроме Левандовского (смеётся).
Я хочу посвятить свою карьеру моему покойному дедушке Пако, которому я очень благодарен. Мне его очень не хватает. Никогда не смогу смириться с тем, что он так и не увидел, как я попал в первую команду «Барселоны». Я сделал это, дедушка», — приводит слова Альбы Marca.
34-летний Альба — воспитанник «Барселоны». Он покинул академию сине-гранатовых в 2005 году и вернулся в родную команду через семь лет после этого. За «Барселону» защитник в 459 матчах забил 27 голов и отдал 99 результативных передач. Его соглашение с клубом истекало летом 2024 года, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.
Видеообзор. «Барселона» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 37-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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