Симеоне: если занимаешься сексом всего четыре раза в месяц, не сможешь играть за мой клуб

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, сколько у футболиста должно быть половых актов за определённый период, чтобы играть в его команде.

«Испанец в среднем занимается сексом 56 раз в год? Сколько это выходит в месяц, четыре раза? Нет, не четыре… Если занимаешься сексом всего лишь четыре раза в месяц, то не сможешь играть в моей команде.

В «Атлетико» футболисты занимаются сексом примерно 15 раз в месяц? Возможно, и так… Я уверен, что у нас хороший средний показатель», – цитирует Симеоне Marca.