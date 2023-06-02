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Симеоне: если занимаешься сексом всего четыре раза в месяц, не сможешь играть за мой клуб

Симеоне: если занимаешься сексом всего четыре раза в месяц, не сможешь играть за мой клуб
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, сколько у футболиста должно быть половых актов за определённый период, чтобы играть в его команде.

«Испанец в среднем занимается сексом 56 раз в год? Сколько это выходит в месяц, четыре раза? Нет, не четыре… Если занимаешься сексом всего лишь четыре раза в месяц, то не сможешь играть в моей команде.

В «Атлетико» футболисты занимаются сексом примерно 15 раз в месяц? Возможно, и так… Я уверен, что у нас хороший средний показатель», – цитирует Симеоне Marca.

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