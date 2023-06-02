Маслов: не думал, что Малком приехал в РПЛ играть в футбол, но рад, что он меня посрамил

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов высказался об игре бразильского вингера «Зенита» Малкома в текущем сезоне.

«Честно говоря, я сомневался, что Малком приехал в наш чемпионат играть в футбол. Очень рад, что он меня посрамил, если говорить об ожиданиях. Он запомнился мне — и не только мне. Мы видим, что его позвали в главную сборную Бразилии. Если так он привлечёт мнение бразильских специалистов к нашему чемпионату, то скажем ему спасибо.

Думаю, если он попадёт в сборную Бразилии на постоянной основе, то жители этой страны зададутся вопросом, что в их национальной команде делает Малком, и, возможно, посмотрят наш чемпионат. Надо признать, что этот сезон он провёл выдающимся образом. В целом все эти премии весьма специфичны, но раз надо кого-то выбрать, я выберу Малкома», — приводит слова Маслова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне на счету Малкома 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и семью результативными передачами.