«Зенит» U17 выиграл Кубок БРИКС, одолев в финале юношескую сборную России

Завершился финальный матч Кубка БРИКС. В решающей встрече сыграли «Зенит» U17 и юношеская сборная России. Победу в матче одержали футболисты «Зенита» со счётом 1:0.

Единственный гол забил Данил Лукиян, отличившийся в начале второго тайма. Отметим, что Россия играла в меньшинстве, а вратарь команды отбил пенальти.

«Зенит» 2006 года рождения уверенно прошёл всю дистанцию турнира. Сине-бело-голубые обыграли «Палмейрас» (3:1), но уступили «Сантосу» (1:2). Позже «Зенит» оказался сильнее «Атлетико Жувентус», забив шесть безответных мячей, и бразильской команды «Коринтианс» — 2:1. Ранее юношеская сборная России вышла из группы В с первого места, обыграв «Фламенго» (2:0), «Насьонал» (7:0) и «Коринтианс» (2:1), а в полуфинале победила «Сантос» в серии пенальти.