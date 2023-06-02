Роша – о Суперфинале Кубка: обещаем, что оставим все силы на поле ради победы!

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился ожиданиями от матча в рамках Суперфинала Кубка России между, в котором красно-синие сыграют с «Краснодаром».
«Будем напряженно и качественно работать, чтобы этот трофей был нашим. Хочется поднять кубок над головой и сделать всех вокруг ещё более счастливыми.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к болельщикам. Мы прошли в финал и это особенный момент в нашей жизни, и, думаю, в вашей тоже. Вы наш 12-й игрок! Мы всей командой очень хотим, чтобы вы пришли на стадион поддержать нас как можно в большем количестве. Обещаем, что на поле мы оставим все силы ради победы!» — приводит слова Роши пресс-служба ЦСКА.
Напомним, 11 июня состоится Суперфинал Кубка России, в котором ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» и начнётся в 17:00 по московскому времени.
- 2 июня 2023
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