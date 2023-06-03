Булатов: «Спартаку» нужно больше ярких личностей, которых у Абаскаля нет

Экс главный тренер второй команды «Спартака» Виктор Булатов высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.

«Если «Спартак» займёт четвёртое место, то сезон можно будет назвать очень средним. Нельзя сказать, что неудачным. Есть команды, которые с таким же более-менее бюджетом, например «Динамо» и «Локомотив», ниже находится. У Абаскаля не было россыпи ярких личностей. Он много работал с молодёжью.

Для уверенной борьбы за первое-второе место нужно больше ярких личностей, которых у Абаскаля нет. Совсем неудачным точно не назову сезон. Но финиш вне призовой тройки смажет впечатление от яркого осеннего выступления, когда команда блистала. Но я надеюсь на победу «Спартака» и на то, что команда займёт второе или третье место.

В обороне я бы усилил три позиции – правый центральный и фланговые защитники. Конечно, ни один тренер не откажется от яркого атакующего исполнителя, который был бы на замену или в пару к Соболеву.

Каждая команда от печки строится. Когда был Жиго, например, всё это гораздо солиднее, мощнее выглядело. Вратарь увереннее себя чувствует и другие защитники, когда есть такая фигура.

Если помечтать, то и в опорную зону можно взять яркого исполнителя уровня Фернандо, который бы вёл всю игру. Плюс нападающий. Эти пять позиций я бы назвал», — приводит слова Булатова Metaratings.