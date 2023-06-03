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Булатов: без Соболева атакующий потенциал «Спартака» снижается

Булатов: без Соболева атакующий потенциал «Спартака» снижается
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Экс главный тренер второй команды «Спартака» Виктор Булатов высказался об отсутствии нападающего Александра Соболева в ближайшем матче с «Крыльями».

«Конечно, это снижает атакующий потенциал «Спартака». Он стал важным игроком, со своей харизмой, с острыми атакующими действиями, постоянно нацелен на ворота. Конечно, именно он является тем наконечником, который нужен каждой команде. Когда Соболев на поле, всегда можно ожидать, что «Спартак» забьёт.

Без него, конечно, атакующий потенциал «Спартака» резко снижается. Конечно, его будет не хватать, но в команде есть те, кто отчасти могут его заменить: Промес, Зиньковский, Игнатов, Зобнин из глубины. Я думаю, найдутся те люди, которые должны решить исход матча в пользу «Спартака», — приводит слова Булатова Metaratings.

Матч «Крылья Советов» – «Спартак» состоится сегодня, 3 июня. Начало — в 17:00 мск.

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