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Михайлов прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Пари НН»

Михайлов прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Пари НН»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Ярослав Михайлов прокомментировал свой переход в нижегородский клуб из санкт-петербургского «Зенита».

«Рад играть за «Пари НН». В Нижнем Новгороде я получил хороший шанс проявить себя в Премьер-Лиге, получить игровую практику и опыт. Благодарен Равилю Камильевичу Измайлову (генеральный директор «Пари НН». — Прим. «Чемпионата») за доверие и внимательное отношение к команде. В клубе и городе мне всё нравится, у нас очень дружный коллектив. Буду рад и дальше приносить пользу «Пари НН» и верю, что у нашего клуба всё будет хорошо и мы сохраним прописку в Премьер-Лиге», — сказал Михайлов в интервью пресс-службе «Пари НН».

20-летний Михайлов, являющийся воспитанником «Зенита», выступал в нынешнем сезоне за «Пари НН» на правах аренды. Нижегородский клуб выкупил полузащитника.

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