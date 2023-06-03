Моуринью поздравил Мендилибара с победой ещё до конца финала Лиги Европы

В Сети появилось видео, на котором тренер «Ромы» Жозе Моуринью поздравляет своего коллегу из «Севильи» Хосе Луиса Мендилибара с победой в Лиге Европы ещё до решающего пенальти.

По всей видимости, португальский тренер совсем потерял надежду на победу, когда Гонсало Монтьель пробивал решающий пенальти в серии.

Напомним, что исход матча определялся в серии пенальти, потому что команды не смогли выявить победителя в основное и дополнительное время, завершив эти стадии матча со счётом 1:1.

По итогам этого финала «Севилья» оформила своё седьмое чемпионство в Лиге Европы (пятое за последнее десятилетие).

Моуринью становился чемпионом Лиги Европы лишь однажды – будучи тренером «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/2017.