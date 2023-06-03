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Сэм Эллардайс побил антирекорд по сроку тренерской работы в АПЛ

Сэм Эллардайс побил антирекорд по сроку тренерской работы в АПЛ
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Тренер «Лидс Юнайтед» Сэм Эллардайс стал тренером с самым коротким сроком работы в истории АПЛ. Он подписал контракт с «Лидс Юнайтед» за четыре матча до конца сезона. Под его руководством клуб сыграл вничью и потерпел три поражения.

По итогам сезона «Лидс» вылетел из АПЛ, что стало одной из причин ухода тренера. Контракт тренера с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Сэма за то, что он был достаточно храбр, чтобы включиться в работу и сделать всё возможное, чтобы спасти нас. К сожалению, этого не произошло, но Сэм и его тренерский штаб сделали всё возможное, чтобы поднять настроение всем нашим болельщикам, за что мы все очень благодарны», — прокомментировал отставку тренера генеральный директор «Лидса» Ангус Киннер.

Эллардайс находился на посту тренера «Лидса» всего лишь 30 дней.

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