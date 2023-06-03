Личка: для меня игроки — это мои партнёры, а не подопечные. Мне не выиграть без них

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своих взаимоотношениях с футболистами команды, отметив, что считает их партнёрами, а не подопечными.

«Для меня игроки – это мои партнёры, а не подопечные. Мне не выиграть без них. Игрокам тоже нужно, чтобы тренер их готовил, объяснял, как играть. Так что тренер для игроков – это тоже партнёр.

Временами я тоже кричу, игроки это знают. Я всегда показываю эмоции. Могу злиться. Могу выплеснуть злость на любого игрока, будь это 35-летний Миша Сиваков или 18-летний Данил Капустянский. Они равны, потому что они оба – игроки первой команды. На взрослом уровне с них будет одинаковый спрос», — приводит слова Лички «Спорт день за днём».

Личка работает в «Оренбурге» с 2020 года. Весной клуб объявил о продлении контракта с чешским специалистом до 2024 года.