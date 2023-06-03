«Пари НН» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Химки». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Жигулёв, Рыбчинский, Майга, Севикян, Сулейманов.
«Химки»: Митрюшкин, Чежия, Лысцов, Чёрный, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Магомедов, Жаниу Бикел, Руденко, Садыгов.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Химки» дома разгромили «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:0. В составе хозяев отличились Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов.
«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 27 очков за 29 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 18 очков. Следующий сезон красно-чёрные проведут в Первой лиге. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).
- 3 июня 2023
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