ESPN удалил пост с прощальными словами Месси

Твиттер-аккаунт ESPN Fútbol Argentina, который первым опубликовал слова нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси об уходе из клуба, удалил свой пост.

Фото: «Твиттер»

В посте была приведена цитата, якобы принадлежащая Месси. Аргентинец попрощался с «ПСЖ», поблагодарив клуб за возможность игры за него. Эти слова стали цитировать большинство спортивных СМИ по всему миру.

Неизвестно, был ли опубликован этот пост по ошибке или аккаунт телеканала был взломан. Видео или аудио подтверждений того, что Месси действительно произносил эти слова, нет.

«ПСЖ» и сам Месси не объявляли о расставании. Контракт аргентинского нападающего с французским клубом действует до конца июня. В составе «ПСЖ» Месси дважды стал чемпионом Франции. Последний матч парижан в Лиге 1 в этом сезоне пройдёт сегодня, 3 июня.