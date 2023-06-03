Стали известны пары стыковых матчей за право остаться/выйти в РПЛ-2023/2024

Завершились все матчи последнего, 30-го тура чемпионата России. По его итогам стали известны команды, которые сыграют за право остаться/выйти в Российскую Премьер-Лигу в следующем сезоне.

Пары выглядят следующим образом:

«Родина» (пятое место в Первой лиге) — «Пари Нижний Новгород» (13-е место в РПЛ)

«Енисей» (четвёртое место в Первой лиге) — «Факел» (14-е место в РПЛ)

Игры состоятся 6 и 9 июня, в первых матчах хозяевами будут клубы Первой лиги.

Ранее стало известно, что «Алания», занявшая третье место в Первой лиге, не примет участия в стыковых матчах.