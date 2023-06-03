Стали известны пары стыковых матчей за право остаться/выйти в РПЛ-2023/2024
Поделиться
Завершились все матчи последнего, 30-го тура чемпионата России. По его итогам стали известны команды, которые сыграют за право остаться/выйти в Российскую Премьер-Лигу в следующем сезоне.
Пары выглядят следующим образом:
«Родина» (пятое место в Первой лиге) — «Пари Нижний Новгород» (13-е место в РПЛ)
«Енисей» (четвёртое место в Первой лиге) — «Факел» (14-е место в РПЛ)
Игры состоятся 6 и 9 июня, в первых матчах хозяевами будут клубы Первой лиги.
Ранее стало известно, что «Алания», занявшая третье место в Первой лиге, не примет участия в стыковых матчах.
Комментарии
- 3 июня 2023
-
19:27
-
19:26
-
19:21
-
19:20
-
19:16
-
19:15
-
19:15
-
19:14
-
19:09
-
19:07
-
19:06
-
19:04
-
18:59
-
18:59
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:55
-
18:43
-
18:41
-
18:29
-
18:27
-
18:22
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:10
-
18:05
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:51
-
17:42
-
17:38
-
17:36
Партнерский контент