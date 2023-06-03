«Барселона» выиграла женскую ЛЧ, уступая по ходу финала «Вольфсбургу» со счётом 0:2
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Завершился финальный матч женской Лиги чемпионов, в котором встречались «Барселона» и «Вольфсбург». Сине-гранатовые одержали волевую победу со счётом 3:2 и выиграли турнир.
На третьей минуте Ева Пахор вывела «Вольфсбург» вперёд. На 37-й минуте Александра Попп удвоила преимущество немецкой команды. «Барселона» отыгралась уже к 50-й минуте благодаря дублю Патриции Гихарро в начале второго тайма. На 70-й минуте Фридолина Рольфо забила победный мяч.
Ранее «Барселона» обыграла в полуфинале Лиги чемпионов «Челси» (1:0, 1:1), а «Вольфсбург» одолел «Арсенал» (2:2, 3:2).
В предыдущем сезоне «Барселона» также участвовала в финале Лиги чемпионов, но тот матч закончился поражением от «Лиона» со счётом 1:3.
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