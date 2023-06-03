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«Барселона» — «Вольфсбург», финал Лиги чемпионов среди женщин, онлайн-трансляция, 3 июня 2023 года

А здесь «Барселона» — в финале! Решающий матч женской Лиги чемпионов. LIVE
Ульяна Лукьянченко
Финал Лиги чемпионов среди женщин
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Девушки первыми определят сильнейший клуб Европы — за неделю до мужчин.

Приветствуем вас, любители и любительницы футбола! В мужской Лиге чемпионов такую финальную пару сегодня сложно представить. А в женской — пожалуйста. Девушки из «Барселоны» и «Вольфсбурга» в последние годы неизменно входят в топ европейских команд. Каталонские футболистки третий раз за четыре года достигают финала самого престижного континентального турнира, немки — в пятый с 2013-го. Но между собой они в решающем матче сразятся впервые.

В субботу, 3 июня, на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) состоится 14-й финал женской ЛЧ (ранее она называлась Кубком УЕФА). Первый свисток рефери из Уэльса Черил Фостер даст в 14:00 по Москве. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча. Не пропустите!

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