Георгий Щенников обратился к болельщикам после прощального матча за ЦСКА
Поделиться
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников прокомментировал прощальный матч в составе красно-синих.
«Спасибо за сегодняшнюю игру всем, кто пришёл. Вы навсегда в моём сердце, я всех очень люблю и уважаю!» — передаёт слова Щенникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 3 июня, ЦСКА встречался с «Ростовом» в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Армейцы одержали победу с разгромным счётом 4:1 и заняли второе место в чемпионате. На девятой минуте Хесус Медина вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте Фёдор Чалов удвоил преимущество команды. На 25-й минуте Виллиан Роша сделал счёт разгромным, а на 33-й минуте Чалов оформил дубль. Во втором тайме в составе «Ростова» отличился Евгений Чернов.
Комментарии
- 3 июня 2023
-
19:27
-
19:26
-
19:21
-
19:20
-
19:16
-
19:15
-
19:15
-
19:14
-
19:09
-
19:07
-
19:06
-
19:04
-
18:59
-
18:59
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:55
-
18:43
-
18:41
-
18:29
-
18:27
-
18:22
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:10
-
18:05
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:51
-
17:42
-
17:38
-
17:36
Партнерский контент