Азар может покинуть «Реал» этим летом, после чего завершит карьеру — Кортегана

Вингер «Реала» Эден Азар покинет мадридскую команду предстоящим летом, сообщает журналист Марио Кортегана в своём «твиттере».

По информации источника, официальное заявление клуба об этом может быть опубликовано уже в воскресенье, 4 июня. Отмечается, что одна из опций расставания «сливочных» с Азаром — завершение карьеры 32-летним бельгийцем.

В текущем сезоне на счету Азара девять матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Реала» включить Азара в сделку по трансферу форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.