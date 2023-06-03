«Челси» готовит обмен Менди на Онана — Санти Уна
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«Челси» готовит обмен своего голкипера Эдуарда Менди на вратаря «Интера» Андре Онана, сообщает журналист Санти Уна в своём «твиттере».
По информации источника, главный тренер «аристократов» Маурисио Почеттино готов расстаться с Менди, чтобы подписать более подходящего кандидата на роль основного вратаря команды.
Отмечается, что «Челси» понимает о необходимости доплаты при включении Менди в сделку по Онана.
В сезоне-2022/2023 на счету Онана 40 матчей за «Интер» во всех турнирах. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Менди, в свою очередь, сыграл в 12 матчах «Челси» в сезоне-2022/2023, пропустив 16 голов.
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