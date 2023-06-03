Песьяков стал единственным игроком в РПЛ, который отыграл все матчи сезона без замен
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Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков – единственный футболист, отыгравший все 30 туров сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги без замен. В активе вратаря дончан 2700 игровых минут. 34-летний Песьяков пропустил 44 мяча, получил три жёлтых карточки. По итогам сезона «Ростов» финишировал на четвёртом месте в таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Отметим, что ближайшими преследователями Песьякова стали его коллеги по амплуа: голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и страж ворот «Урала» Илья Помазун провели в сезоне по 29 полных матчей (или по 2610 минут).
Среди полевых игроков рекордсменом сезона стал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин (2552 минуты), 28 раз он выходил в стартовом составе, только три раза был заменён и ещё раз выходил на замену сам.
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- 3 июня 2023
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