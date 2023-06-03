«Лейпциг» переиграл «Айнтрахт» в финале и завоевал Кубок Германии

Завершился финальный матч Кубка Германии, в котором «РБ Лейпциг» на поле стадиона «Олимпиаштадион» в Берлине переиграл «Айнтрахт». Финальный свисток главного арбитра Даниэля Зиберта зафиксировал счёт 2:0 в пользу подопечных Марко Розе.

Счёт открыл Кристофер Нкунку на 71-й минуте, ассистировал французу Дани Ольмо. Закрепил преимущество «быков» Доминик Собослаи на 85-й минуте с передачи Нкунку.

Таким образом, «Лейпциг» защитил титул в Кубке страны, впервые в истории выиграв этот трофей в прошлом сезоне. Тогда по пенальти был обыгран «Фрайбург», а основное время завершилось со счётом 1:1 (за «быков» отличился всё тот же Нкунку). Добавим, что в сезонах-2018/2019 и 2020/2021 «Лейпциг» доходил до финала турнира, став в последние годы поистине кубковой командой.

В завершившемся сезоне немецкой Бундеслиги «Лейпциг» финишировал на третьем месте, набрав 66 очков в 34 матчах. «Айнтрахт» занял седьмое место (50 очков).