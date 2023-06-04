Месси и Галтье освистали во время церемонии награждения «ПСЖ»

Нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, а также главного тренера клуба Кристофа Галтье освистали во время церемонии награждения.
Напомним, в последнем матче сезона «ПСЖ» на домашнем поле уступил «Клермону» со счётом 2:3. После этого состоялась церемония награждения «ПСЖ» в качестве победителем сезона Лиги 1, во время которой были освистаны Месси и Галтье.
Отметим, болельщики «ПСЖ» освистали Месси во время матча.
Напомним, ранее сообщалось, что Месси покинет «ПСЖ» по итогам сезона. Аргентинский форвард выступал за клуб с 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.
Возможными вариантами продолжения карьеры Месси называются возвращения в «Барселону», переход в клуб из Саудовской Аравии или MLS.
Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства
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