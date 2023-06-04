Видеообзор победы «Пари НН» в матче 30-го тура РПЛ с «Химками»

Вчера, 3 июня, состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Химки». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). «Пари Нижний Новгород» одержал победу со счётом 2:0.

На 34-й минуте счёт в матче открыл защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Стоцкий. На 83-й минуте центральный защитник Кирилл Гоцук удвоил преимущество нижегородцев.

«Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 30 матчей. Команда Сергея Юрана примет участие в стыковых матчах за право выступать в РПЛ и сыграет с «Родиной». «Химки» остались на предпоследнем, 15-м месте с 18 очками. Следующий сезон красно-чёрные проведут в Первой лиге.