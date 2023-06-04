«Что не получилось, когда мы проигрываем 0:3? Всё». Саба Сазонов — о матче с «Оренбургом»

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал поражение в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:3).

«Я не знаю даже, что ответить на вопрос «Что не получилось?», когда мы проигрываем 0:3. Всё. Всё не получилось у нас. Сезон закончился — уже будем разбирать этот матч после выходных и смотреть, как мы можем исправить ситуацию.

Поле, жара, игра «Оренбурга» сильная? Всё вместе. Возможно, мы не готовы. Это всё философия. Я могу миллион причин назвать, но результат — 0:3. Я больше ничего не могу сказать. Проиграли», — сказал Сазонов в интервью клубной пресс-службе «Оренбурга».

«Оренбург» финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков в 30 матчах. «Динамо» расположилось на девятом месте с 45 очками.