«Что не получилось, когда мы проигрываем 0:3? Всё». Саба Сазонов — о матче с «Оренбургом»

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал поражение в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:3).
«Я не знаю даже, что ответить на вопрос «Что не получилось?», когда мы проигрываем 0:3. Всё. Всё не получилось у нас. Сезон закончился — уже будем разбирать этот матч после выходных и смотреть, как мы можем исправить ситуацию.
Поле, жара, игра «Оренбурга» сильная? Всё вместе. Возможно, мы не готовы. Это всё философия. Я могу миллион причин назвать, но результат — 0:3. Я больше ничего не могу сказать. Проиграли», — сказал Сазонов в интервью клубной пресс-службе «Оренбурга».
«Оренбург» финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков в 30 матчах. «Динамо» расположилось на девятом месте с 45 очками.
- 4 июня 2023
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