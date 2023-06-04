Халк забил практически с центра поля и принёс победу «Атлетико Минейро»

Ночью с 3 на 4 июня по московскому времени состоялся матч 9-го тура чемпионата Бразилии «Крузейро» — «Атлетико Минейро». Игра завершилась победой «Атлетико Минейро» со счётом 1:0.
Победный гол был забит на 27-й минуте экс-форвардом «Зенита» Халком. Он пробил штрафной почти с центра поля и смог попасть в ворота.
Сейчас «Атлетико Минейро» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Крузейро» же находится на 10-м месте с 13 очками.
За этот сезон Халк уже отыграл девять матчей, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи. С 2012 по 2016 годы бразилец выступал за петербургский «Зенит». За четыре сезона форвард забил 56 голов. В 2016 году он перешёл в китайскую команду «Шанхай Порт», где провёл четыре года. В 2021 году он стал игроком «Атлетико Минейро», играет там по сей день.
Видео доступно на канале Itatiaia в YouTube. Права на видео принадлежат CBF
- 4 июня 2023
-
10:41
-
10:38
-
10:33
-
10:32
-
10:09
-
10:08
-
10:02
-
09:55
-
09:49
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:29
-
09:18
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:31
-
07:30
-
05:59
-
04:57
-
04:34
-
04:28
-
03:57
-
03:38
-
02:59
-
02:46
-
02:24
-
02:21
-
02:10
-
01:56
-
01:22
-
00:59
-
00:48
-
00:47