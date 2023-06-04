Халк забил практически с центра поля и принёс победу «Атлетико Минейро»

Ночью с 3 на 4 июня по московскому времени состоялся матч 9-го тура чемпионата Бразилии «Крузейро» — «Атлетико Минейро». Игра завершилась победой «Атлетико Минейро» со счётом 1:0.

Победный гол был забит на 27-й минуте экс-форвардом «Зенита» Халком. Он пробил штрафной почти с центра поля и смог попасть в ворота.

Сейчас «Атлетико Минейро» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Крузейро» же находится на 10-м месте с 13 очками.

За этот сезон Халк уже отыграл девять матчей, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи. С 2012 по 2016 годы бразилец выступал за петербургский «Зенит». За четыре сезона форвард забил 56 голов. В 2016 году он перешёл в китайскую команду «Шанхай Порт», где провёл четыре года. В 2021 году он стал игроком «Атлетико Минейро», играет там по сей день.

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