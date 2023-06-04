Форвард «Локомотива» Изидор: «Торпедо» заслуженно заняло последнее место в РПЛ
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор оценил уровень «Торпедо». В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с автозаводцами железнодорожники одержали победу со счётом 3:1. Изидор забил третий мяч «Локомотива», выйдя на замену.
«Уровень «Торпедо»? Я считаю, что они заслуженно заняли последнее место в РПЛ. Если говорить об игроках «Торпедо», которые мне понравились, то у них есть один хороший полузащитник — играет под седьмым номером (Рязанцев. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Локомотив» завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Торпедо» заняло последнюю, 16-ю строчку с 13 очками. Автозаводцы отправились в Первую лигу.
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