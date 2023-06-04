«Ливерпуль» может подписать защитника «Фулхэма» Тете

«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения защитника «Фулхэма» Кенни Тете, сообщает The Sun.
27-летний игрок из Нидерландов может перейти в «Ливерпуль» за € 12 млн. Контракт игрока истекает через 12 месяцев, но «Фулхэм» ещё не договорился с игроком о его продлении.
За этот сезон Тете сыграл 31 матч, забил один гол и отдал пять голевых передач. С 2013 по 2017 год он играл в «Аяксе», с сезона-2017/2018 защитник начал выступать за «Лион», а в 2020 году стал игроком «Фулхэма». За свою карьеру 27-летний футболист принял участие в 213 матчах.
В этом сезоне «Ливерпуль» впервые за долгое время не смог выйти в зону Лиги чемпионов, завершив турнир на пятом месте. Клуб набрал 67 очков: за 38 матчей он одержал 19 побед, потерпел 9 поражений и 10 раз сыграл вничью.
- 4 июня 2023
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