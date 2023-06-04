Мартынович предположил, смог ли бы «Рубин» выйти в РПЛ, если бы Слуцкий продолжил работу

Защитник «Рубина» Александр Мартынович предположил, смог ли бы казанский клуб выйти в Российскую Премьер-Лигу, если бы Леонид Слуцкий продолжил работу. Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре 2022 года.

«Вышли бы в РПЛ, если бы Леонид Слуцкий не подал в отставку? Думаю, у нас были достаточно квалифицированные футболисты, с которыми можно решать задачу. В любом случае каждый тренер, который работал с «Рубином» в этом сезоне, вносил что-то новое, производил какие-то корректировки. Это можно сказать и о Леониде Викторовиче Слуцком, и о Юрии Анваровиче Уткульбаеве, и о Рашиде Маматкуловиче Рахимове. Поэтому конечный успех — выход в РПЛ с первого места — заслуга всех, кто с нами работал», — приводит слова Мартыновича «Известия».

«Рубин» стал победителем Первой лиги в сезоне-2022/2023. Следующий сезон команда проведёт в РПЛ.