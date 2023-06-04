«Мы все люди — все ошибаемся». Маслов — о незабитом пенальти Промеса в матче с «Крыльями»

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал незабитый пенальти Квинси Промеса в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». «Спартак» уступил со счётом 0:1. Победу самарской команде принёс полузащитник Бенхамин Гарре, который отличился на 54-й минуте.

«В игре с «Крыльями» не получилось забить больше, чем соперник. Нереализованный пенальти Промеса? Никак не обсуждали в команде. Сейчас наши мысли абсолютно не об этом. Да, человек не забил, но мы все люди — все ошибаемся», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 54 очка. «Крылья Советов» заработали 32 очка и спаслись от стыковых матчей, заняв 12-е место.