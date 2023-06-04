«Ребята были мотивированы, чтобы прервать ничейную серию». Семак — о матче с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0).
«Игра получилась боевой, было много борьбы, единоборств. Достаточно плотная игра, мало пространства. Думаю, мы смотрелись лучше, моментов было больше. Я рад, что смогли забить и победить. Все ребята сегодня были хорошо готовы физически и мотивированы для того, чтобы прервать нашу ничейную серию. Думаю, заслуженно победили. Понимали, что нам предстоит очень организованный и мотивированный соперник, но мы справились. Тем более мы понимаем, что все команды в разных условиях, мы никогда не бросаем играть. Стараемся выжимать максимум из той ситуации, которая есть, и настраиваемся на победу в каждом матче», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 4 июня 2023
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