Бензема попрощается с «Реалом» на пресс-конференции 6 июня

Стала известна дата официального прощания Карима Бензема с мадридским «Реалом» — это будет 6 июня в рамках пресс-конференции.
Сегодня клуб официально заявил об уходе французского нападающего.
Бензема отыграл в стане «сливочных» 14 сезонов, принял участие в 647 матчах клуба, в которых забил 353 гола. В этом сезоне футболист сыграл в 23 матчах, забил 18 мячей и отдал три голевые передачи. Он стал самым забивающим игроком «Реала» в этом розыгрыше Ла Лиги. В общем зачёте выше него только Роберт Левандовски из «Барселоны», который забил 23 гола в 33 матчах.
В последнее время ходят различные слухи о дальнейшей карьере Бензема. Ранее СМИ сообщали, что игрок перейдёт в саудовский «Аль-Иттихад».
При этом тренер «Реала» Карло Анчелотти совсем недавно высказывался о том, что не хотел бы прощаться с футболистом в это трансферное окно.
- 4 июня 2023
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