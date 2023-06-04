Бензема попрощается с «Реалом» на пресс-конференции 6 июня

Стала известна дата официального прощания Карима Бензема с мадридским «Реалом» — это будет 6 июня в рамках пресс-конференции.

Сегодня клуб официально заявил об уходе французского нападающего.

Бензема отыграл в стане «сливочных» 14 сезонов, принял участие в 647 матчах клуба, в которых забил 353 гола. В этом сезоне футболист сыграл в 23 матчах, забил 18 мячей и отдал три голевые передачи. Он стал самым забивающим игроком «Реала» в этом розыгрыше Ла Лиги. В общем зачёте выше него только Роберт Левандовски из «Барселоны», который забил 23 гола в 33 матчах.

В последнее время ходят различные слухи о дальнейшей карьере Бензема. Ранее СМИ сообщали, что игрок перейдёт в саудовский «Аль-Иттихад».

При этом тренер «Реала» Карло Анчелотти совсем недавно высказывался о том, что не хотел бы прощаться с футболистом в это трансферное окно.