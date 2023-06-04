Неймар пожелал удачи Месси после ухода аргентинца из «ПСЖ»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал пост, посвящённый уходу аргентинского футболиста Лионеля Месси из клуба.
«Брат… Получилось не так, как мы думали, но мы старались как могли. Было приятно разделить с тобой эти два года. Удачи на новом этапе и будь счастлив! Люблю тебя!» — написал Неймар в социальной сети.
Месси перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2021 году. До этого аргентинец выступал за испанскую «Барселону», в составе которой четырежды выигрывал Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне «ПСЖ» досрочно выиграл чемпионский титул во Франции. Команда набрала 85 очков за 38 матчей. Месси в этом сезоне провёл 41 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 21 мяч и оформил 20 результативных передач.
Видео: Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства:
- 4 июня 2023
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:30
-
16:29
-
16:20
-
16:03
-
16:03
-
16:00
-
15:54
-
15:40
-
15:30
-
15:29
-
15:29
-
15:20
-
15:18
-
15:15
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:29
-
14:25
-
14:16
-
14:15
-
14:14
-
14:00
-
13:46
-
13:44
-
13:43
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
13:14