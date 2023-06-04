Александр Соболев стал лидером РПЛ-2022/2023 по касаниям в чужой штрафной
Поделиться
Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев стал лидером среди игроков Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 по касаниям в чужой штрафной, сообщает Opta Sports.
На счету форварда красно-белых 177 таких касаний. Ближайший преследователь Соболева в лице Малкома из «Зенита» касался мяча в чужой штрафной 166 раз. Третье место по этому показателю занял партнёр Александра Соболева по «Спартаку» Квинси Промес — 164 касания.
В топ-5 также вошли нападающий ЦСКА Фёдор Чалов (158 касаний) и полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой (151 касание).
В сезоне-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье. «Ростов» стал четвёртым, а пятёрку замкнул грозненский «Ахмат».
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июня 2023
-
18:20
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
18:04
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:49
-
17:40
-
17:39
-
17:23
-
17:22
-
17:20
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:55
-
16:46
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:30
-
16:29
-
16:20
-
16:03
-
16:03
-
16:00
-
15:54
-
15:40
-
15:30
-
15:29
-
15:29
-
15:20
-
15:18
Партнерский контент