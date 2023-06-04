Александр Соболев стал лидером РПЛ-2022/2023 по касаниям в чужой штрафной

Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев стал лидером среди игроков Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 по касаниям в чужой штрафной, сообщает Opta Sports.

На счету форварда красно-белых 177 таких касаний. Ближайший преследователь Соболева в лице Малкома из «Зенита» касался мяча в чужой штрафной 166 раз. Третье место по этому показателю занял партнёр Александра Соболева по «Спартаку» Квинси Промес — 164 касания.

В топ-5 также вошли нападающий ЦСКА Фёдор Чалов (158 касаний) и полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой (151 касание).

В сезоне-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье. «Ростов» стал четвёртым, а пятёрку замкнул грозненский «Ахмат».