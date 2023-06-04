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«Реал» сэкономит более € 80 млн после ухода некоторых футболистов

«Реал» сэкономит более € 80 млн после ухода некоторых футболистов
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«Реал» сэкономит более € 80 млн с учётом бонусов после ухода таких футболистов, как Карим Бензема, Эден Азар, Марко Асенсио и Мариано Диас, сообщает Marca.

По информации источника, Асенсио и Диас получали по € 9 млн в год. Бензема и Азар зарабатывали € 28 млн и € 30 млн соответственно. Также для игроков были предусмотрены определённые бонусы, которые оцениваются примерно в € 5-7 млн.

Напомним, у футболистов «Реала» заканчиваются контракты в конце июня. «Сливочные» приняли решение не продлевать соглашения. Игроки покинут расположение мадридского клуба на правах свободных агентов. С Азаром «Реал» разорвал контракт.

В текущем сезоне на счету Диаса и Азара суммарно 19 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых они отметились одним голом и двумя результативными передачами.

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