Божович: «Зенит» будет чемпионом ещё пару лет. У них самый большой бюджет, лучшие игроки

Бывший тренер московского «Динамо», «Ростова», «Локомотива» и тульского «Арсенала» Миодраг Божович считает, что «Зенит» продолжит побеждать в чемпионате России, несмотря ни на что.

«В России бытует мнение, что, что бы ни происходило, «Зенит» ещё минимум пару лет будет чемпионом? Да. У «Зенита» самый большой бюджет, они вкладывают самые большие деньги. Самые лучшие русские игроки — в «Зените», лучшие иностранцы — тоже. До тех пор, пока они будут продолжать работать в таком направлении, «Зенит» — вне конкуренции», — приводит слова Божовича Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России досрочно, оформив победу в РПЛ за четыре тура до конца чемпионата. Для сине-бело-голубых этот титул стал пятым кряду и десятым в истории.