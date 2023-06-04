Божович: «Зенит» будет чемпионом ещё пару лет. У них самый большой бюджет, лучшие игроки
Поделиться
Бывший тренер московского «Динамо», «Ростова», «Локомотива» и тульского «Арсенала» Миодраг Божович считает, что «Зенит» продолжит побеждать в чемпионате России, несмотря ни на что.
«В России бытует мнение, что, что бы ни происходило, «Зенит» ещё минимум пару лет будет чемпионом? Да. У «Зенита» самый большой бюджет, они вкладывают самые большие деньги. Самые лучшие русские игроки — в «Зените», лучшие иностранцы — тоже. До тех пор, пока они будут продолжать работать в таком направлении, «Зенит» — вне конкуренции», — приводит слова Божовича Metaratings.ru.
В сезоне-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России досрочно, оформив победу в РПЛ за четыре тура до конца чемпионата. Для сине-бело-голубых этот титул стал пятым кряду и десятым в истории.
Комментарии
- 4 июня 2023
-
19:50
-
19:44
-
19:40
-
19:39
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:16
-
19:16
-
19:09
-
19:06
-
19:00
-
18:57
-
18:51
-
18:49
-
18:45
-
18:40
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
18:04
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:49
-
17:40
-
17:39
-
17:23
-
17:22
-
17:20
-
17:10
-
17:00
Партнерский контент