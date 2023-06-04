Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вильярреал» — «Атлетико»: гости вырвались вперёд

«Вильярреал» — «Атлетико»: гости вырвались вперёд
Комментарии

В эти минуты проходит матч 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимает на домашней арене мадридский «Атлетико». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На девятой минуте встречи «Вильярреал» открыл счёт, отличился Николас Джексон. Сенегальский нападающий подхватил отскок мяча и точно пробил в дальний угол.

Менее чем через десять минут «матрасники» отыгрались. Антуан Гризманн со стандарта от правого края низом покатил мяч в центр штрафной, а Анхель Корреа в касание пробил в угол ворот. Больше команды друг другу в первом тайме не забивали и на перерыв ушли при счёте 1:1.

Испания - Примера. 38-й тур
04 июня 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
2-й тайм
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Джексон – 9'   1:1 Корреа – 18'   1:2 Корреа – 56'
Удаления: нет / Витсель – 70'

В начале второго тайма «Атлетико» забил второй гол. На контратаке «матрасники» прорвались к воротам соперника, где Анхель Корреа обыграл вышедшего из ворот голкипера и закатил мяч в ворота.

«Атлетико» прямо сейчас занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, имея на своём счету 76 набранных очков. «Вильярреал» — пятый, у этого клуба в активе 63 турнирных очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023