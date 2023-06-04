«Вильярреал» — «Атлетико»: гости вырвались вперёд

В эти минуты проходит матч 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимает на домашней арене мадридский «Атлетико». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На девятой минуте встречи «Вильярреал» открыл счёт, отличился Николас Джексон. Сенегальский нападающий подхватил отскок мяча и точно пробил в дальний угол.
Менее чем через десять минут «матрасники» отыгрались. Антуан Гризманн со стандарта от правого края низом покатил мяч в центр штрафной, а Анхель Корреа в касание пробил в угол ворот. Больше команды друг другу в первом тайме не забивали и на перерыв ушли при счёте 1:1.
В начале второго тайма «Атлетико» забил второй гол. На контратаке «матрасники» прорвались к воротам соперника, где Анхель Корреа обыграл вышедшего из ворот голкипера и закатил мяч в ворота.
«Атлетико» прямо сейчас занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, имея на своём счету 76 набранных очков. «Вильярреал» — пятый, у этого клуба в активе 63 турнирных очка.
- 4 июня 2023
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