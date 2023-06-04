Игорь Акинфеев стал обладателем приза «Ассист сезона» от РПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал лауреатом на церемонии награждения Герои РПЛ в номинации «Ассист сезона».

Голевой пас Акинфеев выполнил в матче 2-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА дома обыграл «Сочи» со счётом 3:0. Голкипер активно поучаствовал во втором голе своей команды, выполнив передачу через все поле на Хорхе Карраскаля.

37-летний Игорь Акинфеев провёл 29 матчей в чемпионате России, пропустив в них 27 голов, меньше в РПЛ пропустил только «Зенит» (20). В активе Акинфеева 45 сейвов и один голевой пас.

ЦСКА занял итоговое второе место в таблице РПЛ, набрав 58 очков. Отставание от «Зенита» составило 12 очков.