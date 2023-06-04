Станислав Черчесов высказался об итогах РПЛ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал итоги сезона в Российской Премьер-Лиге.

«По сезону РПЛ много сказать не могу. Когда человек сам не видит, а только иногда читает… Сами понимаете: иногда так пишут, что лучше своими глазами видеть.

Но интерес всё-таки был. Вторые и третьи места никак до конца не могли определить. Были интересные моменты — борьба за выживание, переходные матчи. Когда есть интрига — это хорошо.

В этот раз, как и в прошлому году, «Зенит» стал чемпионом за несколько туров. Мы в Венгрии тоже заранее становимся чемпионами два года подряд», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, под руководством Станислава Черчесова «Ференцварош» дважды подряд выиграл чемпионат Венгрии.