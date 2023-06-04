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Артём Дзюба — самый медийный игрок РПЛ-2022/2023

Артём Дзюба — самый медийный игрок РПЛ-2022/2023
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба признан самым медийным футболистом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023.

Самым медийным игроком завершившегося сезона Дзюбу признали на церемонии награждения «Герои РПЛ».

«Это очень важно, для Леонида Викторовича (Слуцкого. — Прим. «Чемпионата») – особенно потому что он сейчас у нас ютубер, очень медийный человек, и я просто марионетка в его руках, вот и всё», – сказал Артём Дзюба.

В завершившемся сезоне 34-летний нападающий железнодорожников забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 11 матчах Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» закончил сезон на восьмой строчке в турнирной таблице. К московскому клубу Дзюба присоединился в феврале этого года.

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