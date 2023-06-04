Артём Дзюба — самый медийный игрок РПЛ-2022/2023
Поделиться
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба признан самым медийным футболистом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023.
Самым медийным игроком завершившегося сезона Дзюбу признали на церемонии награждения «Герои РПЛ».
«Это очень важно, для Леонида Викторовича (Слуцкого. — Прим. «Чемпионата») – особенно потому что он сейчас у нас ютубер, очень медийный человек, и я просто марионетка в его руках, вот и всё», – сказал Артём Дзюба.
В завершившемся сезоне 34-летний нападающий железнодорожников забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 11 матчах Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» закончил сезон на восьмой строчке в турнирной таблице. К московскому клубу Дзюба присоединился в феврале этого года.
Комментарии
- 4 июня 2023
-
22:52
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:21
-
22:14
-
22:13
-
22:09
-
22:07
-
22:07
-
22:04
-
22:03
-
21:56
-
21:54
-
21:53
-
21:51
-
21:47
-
21:43
-
21:40
-
21:36
-
21:33
-
21:31
-
21:31
-
21:29
-
21:29
-
21:22
-
21:22
-
21:16
-
21:14
-
21:10
-
21:08
-
21:08
Партнерский контент